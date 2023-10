Novità Ottobre 2023 | SGIN Tablet Android 12 da 10 | 1 Pollici con 64GB di ROM + 2GB di RAM

Assegno unico . novità in arrivo per lo strumento introdotto in Italia a gennaio del 2022, che punta a semplificare e potenziare gli interventi ...

Il mese di ottobre 2023 porta con sé diverse novità in streaming anche su Prime Video , in arrivo nelle prossime settimane. Nuovi titoli si ...

Come si diventa insegnante? A questa semplice domanda non sempre c'è una risposta univoca. Tra percorsi abilitanti e procedura concorsuale, i ...

Sarà il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani a parlare, giovedì 5alle ore 17.00 presso la sede della Presidenza AC Palermo, delledella Targa Florio Classica 2023 e Ferrari Tribute to Targa Florio. Una nuova edizione della competizione di regolarità, ...L'appuntamento quest'anno è per giovedì 12, con un giorno in meno rispetto alle altre ... Da quest'anno ci sarà anche ladel "Fuori fiera" in collaborazione con il "Festival del Sarà"; un ...

Lunga Notte dei Musei di Bolzano il 6 ottobre 2023 Comune di Bolzano