ATP Pechino 2023 | Sinner esulta | “Una delle mie migliori partite Non ho dato tempo ad Alcaraz”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Grandissima vittoria di Jannikall’ATP 500 di(Cina, cemento). L’italiano classe 2001 (testa di serie n.6) ha disputato una partita magnifica contro lo spagnolo Carlos(n.2 al mondo) e si è imposto per 7-6(4) 6-1 in un’ora e 57 minuti di gioco. Grazie a questo successo, l’altoatesino ha raggiunto in finale il russo Daniil Medvedev e allo stessosi è guadagnato la posizione numero 4 della classifica ATP (best ranking per lui), diventando il terzo tennista italiano di sempre a riuscirci dopo Adriano Panatta (1976) e Francesca Schiavone (2011). “Questa partita la metto sicuramente tra leche io abbia mai giocato – ha dichiaratodopo il successo contro Carlos -. Direi che ogni sfida contro di lui è molto dura. Dimostriamo sempre grande rispetto, ...