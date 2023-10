Altra doccia gelata per Fedez | l’annuncio fa infuriare i fan

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La notizia sulascia tutti di stucco: un’per il rapper milanese fa scattare l’ira dei suoi fan. Non è sicuramente un periodo facile per, il rapper nativo di Milano sta vivendo mesi parecchio difficili. Lo scorso marzo fu operato all’addome (in un intervento che durò circa sei ore) a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas che fortunatamente fu scoperto in tempo. In questi giorni, però,è dovuto tornare nuovamente in ospedale per un’emorragia interna causata da due ulcere. Il cantante milanese è ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano:è arrivato giovedì in ospedale, portato al pronto soccorso dal 118. Accertata l’emorragia, è stato ricoverato e gli sono state fatte due trasfusioni di sangue. Per ora non sono ...