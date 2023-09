Ti piaccio ancora? Fabrizio Corona spiazza Francesca Fagnani | lei risponde così

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Una puntata che ha messo a dura prova, l'ultima di Belve andata in onda. Tra gli ospiti, che si è certamente lasciato andare a confessioni private in maniera confidenziale ma non ha risparmiato alcune provocazioni alla giornalista. Durante l'intervista in...

Per Katie Price gli interventi chirurgici sono come i cioccolatini per i bambini: uno tira l'altro. La modella inglese ha, più volte, dichiarato di ...

... per il mio carattere, se non sono come la Streisand non mi(ride) . È stata pioniera pure ... nel 1978 (ultima apparizione di Marlene Dietrich, ndr ), senza averel'interprete principale,......lasciarlo andare solo nella speranza di trovare più decisione e sprint in qualcuno che devo... Hanno ambizioni molto dimesse: 'Vediamo se tra quelli a cuimi garba qualcuno'. Lo ...

Fiorentina, Biraghi parla da leader: “L'obiettivo è migliorare il ... Quotidiano Sportivo

Giacomo Urtis: «Sto facendo un percorso di transizione, ai gay non piaccio più, ora mi cercano gli etero» ilmattino.it

Dall’accusa di aver tradito la comunità LGBT al polverone alzato dalle foto senza veli, fino ad un rapporto instancabilmente irrequieto con il suo ...9' - Primo squillo del Lecce con un calcio di punizione battuto da Oudin, la difesa della Juventus si difende bene e Danilo alla fine spazza via. 7' - Ancora un'iniziativa sull'asse Cambiaso-Chiesa, ...