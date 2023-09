Spagna | il popolare Feijòo fallisce il primo voto di fiducia | ci riproverà venerdì Ma Sànchez è già pronto a formare un governo al suo posto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il Congresso dei deputati spagnolo ha negato laal leader del Partito, Alberto Nuñez, incaricato dal re Felipe VI diundopo il “pareggio” alle elezioni generali del 25 luglio scorso.ha ottenuto 172 voti, quattro in meno della maggioranza assoluta necessaria: per lui hanno votato i 137 deputati popolari, i 33 di Vox (l’ultra-destra guidata da Santiago Abascal), la deputata del partito nazionalista delle Canarie (Coalición Canaria) e quello del partito regionalista della Navarra (Unión del Pueblo Navarro). Contrari, invece, il gruppo del Psoe (il partito socialista guidato da Pedro), quello di Sumar (la coalizione progressista della vicepremier Yolanda Diaz) e i partiti nazionalisti catalani e baschi. In base alla ...

Dopo che il parlamento israeliano ha approvato un primo provvedimento della contestata riforma giudiziaria non si placano in Israele le proteste ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le elezioni in Spagna il centrodestra si ritiene molto soddisfatto. Io appartengo a Forza Italia ...

Dopo che il parlamento israeliano ha approvato un primo provvedimento della contestata riforma giudiziaria non si placano in Israele le proteste ...

Donald Trump intende presentarsi giovedì al carcere della contea di Fulton ad Atlanta per le formalità dell’arresto nel procedimento che lo vede ...

In, il Congresso dei Deputati ha bocciato, come previsto, la candidatura del leader del Partito, Alberto Nu'nez Feijo'o , alla presidenza del governo. Feijo'o ha ottenuto 178 voti ...E un giocatore in rappresentanza di Svezia, Danimarca, Scozia,Norvegia, Austria,. Una ... il presidente della Federazione italiana golf :" La Ryder Cup contribuirà a rendere sempre più...

Il tentativo (vano) di Feijóo di ottenere l'investitura per governare la ... Euronews Italiano

Spagna, il popolare Feijòo fallisce il primo voto di fiducia: ci riproverà venerdì Il Fatto Quotidiano

Milano, 27 set. (LaPresse) - Con 172 voti favorevoli e 178 contrari il leader del Partito popolare spagnolo Alberto Núñez Feijóo non ha ottenuto la fiducia ...Venerdì il secondo voto, ma il leader del partito uscito vittorioso dalle elezioni non riesce a ribaltare gli equilibri in Parlamento. E attacca il socialista ...