Programmi TV di stasera | mercoledì 27 settembre 2023 Cuccarini | i Blue e il duo Minghi-Mietta tra i protagonisti dell’Arena

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Amadeus - Arena dai 60 ai 2000 Rai1, ore 21.30: Arena dai 60 ai 2000 Musica. Secondo appuntamento con lo show musicale condotto da Amadeus dall’Arena di Verona. Ospiti speciali i Kool & The Gang, il gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54 di New York che spazia dal jazz al soul, dal funk alla disco, con le hit “Celebration” e “Fresh”. Sul palco anche Gala e la sua celebre “Freed From Desire”, Lorellache accende l’Arena con l’intramontabile “La notte vola”, The Rubettes (“Sugar Baby Love”), Orietta Berti con “Quando l’amore diventa poesia” e il gran successo “Fin che la barca va”, il ritorno in Italia deicon “One Love” e “A chi mi dice”, Jimmy “Bo” Horne con “Gimme Some” e “Dance Across The Floor”, Ice Mc “It’s A Rainy Day” e “Think About The Way”. Amedeosi esibisce in “1950” e a sorpresa, dopo ...