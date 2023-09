Napoli-Udinese | Rudi Garcia | “Siamo Uniti e Pronti per la Vittoria”

(Di mercoledì 27 settembre 2023), tecnico del, parla della situazione di Victor Osimhen e della partita contro l’. CALCIO. Le acque sono agitate in casa, ma, il tecnico francese, cerca di portare serenità e focus prima del match contro l’. In un’intervista rilasciata a DAZN,ha condiviso i suoi pensieri su vari argomenti, dallo stato d’animo della squadra ai recenti episodi maldestri sui social media. “Finalmente Giochiamo a Casa” “La gara con l’è un’occasione per ritrovare il sorriso? Sì, così la vedo”, ha detto. “Finalmente giochiamo a casa dopo tre trasferte di fila.contenti di ritrovare i nostri tifosi e faremo ...

Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per il Napoli di...

Al Maradona si affrontanoper la sesta giornata del campionato di Serie A . Gli azzurri puntano al successo tra le mura amiche per interrompere il digiuno di ...: lo stato d'animo non è lo stesso dello scorso 4 maggio, quando gli azzurri a Udine cucirono lo scudetto sul petto dopo 33 anni. Un motivo in più per scacciare via ogni polemica e ...

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Abbiamo già perso tanti punti e stasera è fondamentale". 19.33 - Sono ufficiali le formazioni Napoli-Udinese, match delle 20.45 valido per la 6ª giornata di Serie A. Garcia conferma la stessa difesa ...Le parole di Rudi Garcia ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida Napoli-Udinese. Ecco quanto dichiarato dal tecnico francese ...