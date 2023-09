Auto | verso l' iceberg elettrico

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In Italia, lea batteria rappresentano appena il 4,4 per cento del mercato delle immatricolazioni. E ci sono molti che dopo averla acquistata la restituiscono. I pentiti dell’sono, infatti, un fenomeno che si va diffondendo L’amministratore delegato di una grande azienda mi racconta di aver restituito l’elettrica che la società gli aveva messo a disposizione al momento dell’assunzione. Le ragioni che lo hanno portato a prendere la decisione di tornare a una vettura con motore a combustione me le elenca in ordine d’importanza. L’nomia viene prima di tutto. A differenza di ciò che dichiara la casa costruttrice, la batteria consentiva di percorrere meno chilometri di quanti se ne sarebbe aspettati. Si sa che le misurazioni per stabilire quanto dura una ricarica vengono fatte a velocità costante e ...