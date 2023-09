Christine Lagarde parla | Borse nel panico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Come per ogni minaccia che si rispetti, ineluttabile e inevitabile, siamo arrivati al punto di tifare per la riduzione del danno. In serata, scorrendo gli andamenti delleeuropee e dei rendimenti dei titoli di Stato in molti hanno tirato un sospiro di sollievo. I listini sono crollati sì, ma alla fine hanno recuperato qualcosa. E anche i bond pubblici, tutto sommato, malgrado robusti rialzi, non sono andati alle stelle. Insomma, stavolta c'è andata bene, il cataclisma non c'è stato. A scatenare il, nei mercati e non solo, è, manco a dirlo, l'agenda di. Non più e non tanto, come sarebbe abbastanza normale, quella che riguarda le riunioni del direttivo della Bce che delibera sulle decisioni di politica monetaria. Ormai qualunque intervento programmato della presidente dell'Eurotower viene ...