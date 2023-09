Matteo Messina Denaro | questore di Trapani vieta funerali

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 25 settembre 2023)non fa eccezione: anche a lui, come a tutti gli altri boss mafiosi, è stato negato il funerale pubblico. Are la cerimonia al capo del mandamento di Castel Vetrano, morto oggi 25 settembre a 62 anni, è stato ildi, dott. Salvatore La Rosa. Non importa se questa decisione L'articolo proviene da Il Difforme.