Emanuele Filiberto | con il cuore in frantumi | l’ha persa per sempre | Ha dovuto dire basta

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 25 settembre 2023)si confessa e ammette di averlaper, profonda tristezza per il Principe di Savoia.è forse il personaggio reale più controverso che il mondo ci abbia donato. Un uomo che non si è accontentato di far parte di una famiglia reale, ma che nella vita si è fatto notare. Potremmo definirlo un personaggio televisivo considerando le numerose apparizioni, ma conosciamolo meglio. Classe 1972 è proprietario dell‘Associazione Calcio Savoia 1908 e di altre società in ambito sportivo. Figlio di Vittorioe di Maria Doria, è nato e vissuto in Svizzera ma ha la cittadinanza italiana. Era il 2002 quandoha fatto per la prima volta ingresso in Italia, ...