Controlla se hai ricevuto la mail dell’INPS che ti conferma l’assegno unico | rispondi subito

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 25 settembre 2023) Importanti novità per quanto riguarda la ricezione del. Attenzione all’ultima comunicazionee alle nuove modalitàrappresenta certamente una delle più richieste ed importanti misure a sostegno del reddito per le famiglie. Un importo fisso, erogato mensilmente dal settimo mese di gravidanza della futura madre fino al compimento del 21esimo anno di età del proprio figlio o, nel caso di figli con disabilità, senza limiti dal punto di vista anagrafico, rappresenta certamente un aiuto prezioso per tantissimi nuclei familiari. Ed infatti ne hanno già usufruito, dalla sua entrata in vigore nel 2022 convogliando in una sola agevolazione i molteplici bonus presenti fino a quel momento, ben oltre 5,5 milioni di famiglie e ben oltre 7 milioni di figli. Uno strumento ...