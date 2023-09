Torino | le pagelle di CM | primo gioia in granata per Zapata | Rodriguez perfetto in difesa

Salernitana- Torino 0-3 Milinkovic-Savic 6,5: spettatore non pagante, la Salernitana non lo impensierisce. C’è su Fazio nel finale. Schuurs 7: si...

Vlasic 6 : non era al meglio e per questo non ha giocato dall'inizio, ma nella ripresa entra bene in partita) Zapata 7 : segna il suo primo gol con la maglia delsotto la Maratona, rispondendo ...Ledella Juventus. Szczesny 4: L'errore a inizio partita che consente a Laurienté di ... Bremer 6: L'exrisulta il più attento del terzetto difensivo. Danilo 5: In ritardo su Berardi, che ...

Rui Patricio 6: bravo in apertura di match a opporsi in tuffo al primo colpo di testa di Zapata, non può invece nulla su quello che arriva a cinque minuti dal novantesimo e che permette al Torino di ...La Roma pareggia per uno a uno contro il Torino nella quinta giornata di Serie A. Come uno scherzo del destino al gol di Lukaku, il migliore dei suoi, risponde Zapata ex obiettivo di mercato dei ...