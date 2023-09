Serie C 2023 24 | l’Atalanta U23 torna alla vittoria | 2-0 sulla Pro Vercelli

Serie A 2023/2024 - la classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 5 giornate Si chiude anche la quinta giornata della stagione 2023/2024 di Serie A ed è già tempo di confronti. Chiuso questo quarto turno di campionato, si ...

Highlights e gol Torino-Roma 1-1 : Serie A 2023/2024 (VIDEO) Il video dei gol e degli Highlights di Torino-Roma, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partenza con ...

LIVE – Avellino-Monopoli 4-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Avellino-Monopoli, match valido per la quinta giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Partenio-Lombardi i lupi ...

LIVE – Avellino-Monopoli 2-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Avellino-Monopoli, match valido per la quinta giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Partenio-Lombardi i lupi ...

LIVE – Atalanta U23-Pro Vercelli 2-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Atalanta U23-Pro Vercelli, match valido per la quinta giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Quattro punti per la squadra b ...