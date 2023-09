Calcio | Sarri | il bel gioco? Alla Lazio servono i 3 punti

(Di sabato 23 settembre 2023) "Siamo stati passivi nel primo tempo. In questo momento tante cose non ci vengono bene. Nella ripresa abbiamo giocato neanche male, ma bisogna fare di più". Maurizioha sintetizzato così- ...

Maurizio Sarri , allenatore della Lazio , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions contro l’Atletico Madrid di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 La Lazio è la terza squadra italiana allenata da Maurizio Sarri in Champions League (dopo Napoli e ...

"Affrontiamo una squadra di grande valore e che ha in Sarri un maestro ". Palladino anticipa così la partita del suo Monza, domani alle 20.45 in casa ...

ROMA - Non ingrana la marcia in campionato la Lazio di. Con il Monza è solo 1 - 1 dopo il gol di Immobile (rigore) e il pareggio di Gagliardini. I biancocelesti spesso soffrono il gioco della squadra di Palladino, hanno poche idee, Luis Alberto non ...... mi piacerebbe sempre praticare unspettacolare, ma ora sarebbe un'utopia. I nuovi Sono ragazzi non ancora tatticamente pronti per giocare con noi" ha concluso, parlando delle ...

Finisce 1-1 allo Stadio Olimpico. Dopo il gol su rigore di Immobile al 12', la squadra di Sarri si è lasciata rimontare dal Monza, che ha trovato la rete del pareggio con Gagliardini. Al termine della ...L'allenatore biancoceleste ha dichiarato: "Siamo stati passivi e abbiamo rimesso in mano la partita agli avversari. Le palle gol nel secondo tempo le abbiamo avute anche noi, poi è chiaro che siamo in ...