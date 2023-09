The Dark Side of the Moon come non l’avete mai ascoltato in un tour firmato JBL e Audiogamma

(Di giovedì 21 settembre 2023) In occasione del cinquantesimo anniversario del celeberrimo disco dei Pink Floyd, Warner Music ehanno organizzato una serie di sessioni d’ascolto in tutta Italia, sfruttando i prestigiosi diffusori JBL Summit. Partecipazione gratuita previa prenotazione. ...

... una messinscena profondamente rispettosa del testo di Omero, ambientata in un aeroporto e accompagnata dalle musiche originali del gruppo canadese di ispirazione indie - folk Reuben andIn uscita il 6 ottobre prossimo l'album "side ofmoon redux", reinterpretazione dI Waters dell'album più venduto dei Pink Floyd, circa 50 milioni di copie. Roger Waters si definisce un ...

NU FESTIVAL 2023 - Ukulele Turin Orchestra.The Dark Side of Us Comune di Novara

Alone in the Dark, il trailer del Fear Fest mostra la creazione delle ... Multiplayer.it

La FTC ha affermato che i dirigenti di Amazon erano consapevoli di uno schema che mirava a far iscrivere clienti inconsapevoli a Prime.Colori accesi, fantasie floreali, chemisier e camicie oversize si mescolano con blazer e bomber in pelle o con look in total denim nella collezione Primavera/Estate 2024 disegnata da Marco De Vincenz ...