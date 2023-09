CArlo Verdone a Rtl 102 5 parla della seconda e della terza stagione di «Vita da Carlo»

La trasmissione va in onda in prima serata dalle 20.35 alle 23.15 il sabato, con ospiti come, Sangiovanni, Aldo Cazzullo e Maurizio De Giovanni nella prima puntata. La domenica, c'è un ...'Abbiamo bisogno di più film italiani che vadano bene. Matteo Garrone ha fatto un bellissimo film, chi ama il cinema deve andare in sala a vederlo'. Parola di, che è stato ospite di Rtl 102.5. 'Vita da', seconda stagione su Paramount + sta avendo tantissimo successo eha già preparato la terza stagione. 'Voglio fare solo quello ...

ROMA (ITALPRESS) – Dal 15 settembre è disponbile su Paramount+, “Vita da Carlo Seconda Stagione” è il secondo capitolo in 10 episodi della fortunata serie tv creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianon ...Una moto iconica, prima serie con carter dorato, lo stesso identico modello protagonista della pellicola "Troppo Forte" di Carlo Verdone del 1986. Il restauro completo effettuato nel 2019 rende questo ...