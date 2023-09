L’Ue va in cerca di soldi per l’Ucraina | tra resistenze e minacce

...aperti anche a chi ha status di rifugiato e a cittadiniUna ...novità della riforma dei concorsi pubblici è quella che prevede'...pubblicherà sul proprio sito il bando specifico per cui si......alla Commissione europea di vietare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e gas di petrolio liquido (GPL) dalla Russia nel tentativo di tagliare a Mosca le entrate derivanti..."Trovo scandaloso che laabbia trattato con la Tunisia. ... Tutta'Unione europea è coinvolta in questo, e non dobbiamo credere ... e non dobbiamo credere quando un governo Melonidi ...

L'Unione europea nel "grande gioco" dell'Artico Affarinternazionali