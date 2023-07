Giornata dei Nonni | il Papa ai politici | “Non dimenticate gli anziani | non sono scarti improduttivi”

(Di domenica 23 luglio 2023) Città del Vaticano – “Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino dei ‘concentrati di solitudine’; non succeda che la politica, chiamata a provvedere ai bisogni dei più fragili, si dimentichi proprio degli, lasciando che il mercato li releghi a ‘’. Non accada che, a furia di inseguire a tutta velocità i miti dell’efficienza e della prestazione, diventiamo incapaci di rallentare per accompagnare chi fatica a tenere il passo. Per favore, mescoliamoci, cresciamo insieme”. Nella rovente estate romana, oltre 6mila, trae nipoti, affollano la basilica di San Pietro dove, per il terzo anno,Francesco presiede la messa per laMondiale deie degli. Istituita dallo stesso Bergoglio, ...

... poi, ci scoppiano in faccia Leggi Anche dal blog di Ferdinando Boerodella biodiversità, ... Se vincono i partiti che negano la necessità di un adeguamentonostri sistemi di produzione e ...L'omelia di Francesco durante la messa nella Basilica Vaticana in occasione della IIIMondialeNonni e degli Anziani (Afp) 'La Parola di Dio è un richiamo a vigilare perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non emarginiamo i più anziani. Stiamo attenti che le ...Quando il caldo si fa sentire, laperfetta prevede aria condizionata, un bicchiede di tè freddo e una Serie TV da guardare ... con l'aiutopropri amici, cercano ognuno la propria strada. La ...

Oggi è la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La storia e perché si festeggia il 23 luglio QUOTIDIANO NAZIONALE

Michelle Hunziker ha iniziato la sua giornata sulle note di The summer is Magic dei Playahitty, gruppo musicale degli anni '90. In barca, la showgirl trascorre del tempo con la figlia ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...