Ponte della Botte | ' pressing' della Provincia per avere una data di riapertura totale

Ponte della Botte: è ancora incertezza sulla riapertura totale. E' la Provincia di Pisa in una nota, oggi 16 luglio, a riferire che "la ditta incaricata dalle lavorazioni non ha comunicato alla Provincia di Pisa, ente committente, la data per la riapertura totale della infrastruttura, nonostante. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Ponte della Botte 'senza pace', Confcommercio: "Slitta ancora la riapertura: nauseati da giustificazioni della Provincia" - "Quel pasticciaccio brutto del Ponte alla Botte: prendiamo in prestito il noto romanzo di Carlo Emilio Gadda per definire l'assurda situazione che sta vedendo rimandare ancora una volta sine die la sua riapertura completa al traffico, dopo aver appreso del nuovo slittamento senza alcuna.

SP12 – In partenza i lavori sul Ponte del Barbotto Comunicazione per conto della Provincia di Forlì-Cesena, titolare dell'infrastruttura La Provincia di Forlì-Cesena informa che stanno per partire i lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del po

"Il Ponte della Veggia riapre a fine mese" - Sassuolo, la conferma viene dai due sindaci dopo il sopralluogo di ieri.

Ordinanza per la riapertura del ponte sull'Ancaranese - Il commissario Castelli dispone la messa in sicurezza per permettere di nuovo il transito, prima della ricostruzione di una nuova infrastruttura, vitale tra le province di Ascoli e Teramo ...