Firenze, 16 luglio 2025 - Ultimi appuntamenti alla Limonaia di Villa Vogel di Firenze, prima della pausa estiva, per l’anteprima di Avamposti Teatro Festival del Teatro delle Donne. “ Ospiti ” è lo spettacolo che l’attrice e autrice Carlina Torta e l’attore e pianista Aldo Gentileschi portano in scena sabato 19 e domenica 20 luglio  (ore 21 - ingresso libero). Come possono una “anziana” bibliotecaria in pensione, che ha sempre desiderato fare l'attrice, e un “giovane” ex concertista in crisi, che si è reinventato istruttore di ginnastica pur di non affrontare il palcoscenico, condividere lo stesso tetto? Un atto unico e tragicomico, 14 quadri inframezzati da brani musicali e da stralci di un racconto della scrittrice e poetessa Renata Viganò che scandiscono la convivenza tra due personaggi all’apparenza diversi tra loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Firenze, in scena Ospiti e Messico e Nuvole

Firenze, Ugo De Vita in scena con ‘Voci del Mediterranneo’ al Teatro Niccolini - Firenze, 28 aprile 2025 - Ugo De Vi ta porta in scena Voci del Mediterraneo al teatro Niccolini. De Vita, autore ed attore, docente universitario presso un Master di Filosofia a Padova, il 19 maggio alle 18.

Firenze, in scena Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra Di Marco - Firenze, 30 aprile 2025 – Nbdt Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale tra danza e musica in occasione di TedxFiesole 2025, in programma domenica 4 maggio alle 21.

Firenze, Giorgio Montanini in scena con ‘Fall’ - Firenze, 2 maggio 2025 - Martedì 6 maggio alle ore 21 Altra Scena presenta Giorgio Montanini in ‘Fall’ che sarà in scena al teatro Puccini.

LAVORI SU LINEA FERROVIARIA RFI ha annunciato lavori nella Galleria di San Donato che, dal 18 al 23 luglio, comporteranno il passaggio di 18 treni dalla Direttissima alla linea lenta, con l'allungamento dei tempi di percorrenza da/per Firenze. ?Il Vai su Facebook

Firenze contro l’overtourism: si pensa al ticket d’ingresso come Venezia - Stop al turismo mordi e fuggi a Firenze: per contrastare l’overtourism, nel 2025 scatta l’ipotesi di un accesso regolato con biglietto come nella Serenissima. Come scrive siviaggia.it

Firenze, torna il festival Meta: il teatro internazionale in scena alla Pergola - Debutta a Firenze la nona edizione del festival ‘Meta Meeting of European Theatre Academies’, dedicato ai metodi pedagogici del teatro insegnati nelle accademie di tutto il mo ... Riporta msn.com