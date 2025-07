Lo chef Armando Aristarco del Caruso di Ravello | L’olio è il mio passepartout

L’olio è il mio passepartout, non potrei mai farne a meno. L’Executive Chef del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, si racconta a pochi giorni dall’evento di beneficenza Cucinapoli della Fondazione Isaia, in programma  domenica 20 luglio. di Emilia Filocamo E’ giunto il momento di intervistare “il padrone di casa” in fatto di cucina: Armando Aristarco. La data del 20 luglio, quando il Caruso ospiterĂ Cucinapoli, evento di beneficenza ideato ed organizzato dalla Fondazione Isaia,  è ormai prossima e sarĂ lui a spalancare le porte delle cucine ai colleghi stellati. Non ci sono molti segreti nella nostra chiacchierata: ho avuto il piacere di conoscere da vicino la filosofia gastronomica dell’Executive Chef del Caruso, di entrare nel suo mondo fatto innanzitutto di bisogno di ritorno, quello appunto in Campania e poi al Caruso, ma anche di tradizione che si bilancia perfettamente con il desiderio di futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: chef - armando - aristarco - caruso

Gli executive chef Armando Aristarco e Roberto Toro: due Sud a confronto al Caruso di Ravello - di Emilia Filocamo Un ingrediente come guida, come faro. Semplice, contadino, terreno. Non blasonato, non pretenzioso; due modi di intendere la gastronomia ed il sud, perché questa partita si gioca tutta a sud.

Gli executive chef Armando Aristarco e Roberto Toro: due Sud a confronto al Caruso di Ravello - di Emilia Filocamo Un ingrediente come guida, come faro. Semplice, contadino, terreno. Non blasonato, non pretenzioso; due modi di intendere la gastronomia ed il sud, perché questa partita si gioca tutta a sud.

Gli executive chef Armando Aristarco e Roberto Toro: due Sud a confronto al Caruso di Ravello - di Emilia Filocamo Un ingrediente come guida, come faro. Semplice, contadino, terreno. Non blasonato, non pretenzioso; due modi di intendere la gastronomia ed il sud, perché questa partita si gioca tutta a sud.

Giovedì 17 luglio, al Ristorante Belvedere del Caruso – Belmond Hotel Amalfi Coast, va in scena una cena a quattro mani che racconta la Campania al mondo e il mondo alla Campania. Protagonisti Armando Aristarco e Francesco Apreda, chef accomunati d Vai su Facebook

Lo chef Armando Aristarco del Caruso di Ravello: L'olio è il mio passepartout; Lo chef Armando Aristarco del Caruso di Ravello: L’olio è il mio passepartout; Belvedere del Caruso: gli Chef Aristarco e De Santis firmano un menù a quattro mani a Ravello.

Lo chef Aristarco apre le porte di Ravello a tre stelle della gastronomia per Cucinapoli - Cucinapoli unirà eccellenze enogastronomiche e sartoriali per sostenere giovani NEET, donne e detenuti in percorsi di reinserimento sociale attraverso la formazione sartoriale ... Come scrive ilquotidianodellazio.it

Istruzione: chef a lezione di cucina e futuro nel Napoletano - Sono le parole usate da Armando Aristarco, executive chef del Caruso A Belmond Hotel di Ravello, una delle eccellenze dell'accoglienza in Italia. Segnala ansa.it