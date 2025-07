Cambio al vertice del notariato pisano | Calderoni passa la campanella a Romoli

Il notaio Claudio Calderoni, presidente del Consiglio notarile di Pisa, ha passato il testimone al collega Roberto Romoli, che dal 9 luglio è il nuovo presidente dei notai pisani, subentrando a Calderoni, che resta comunque in carica come vicepresidente. Il cambio al vertice è motivato da un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: calderoni - cambio - vertice - notariato

Claudio Calderoni nel Consiglio Nazionale del Notariato.

Claudio Calderoni nel Consiglio Nazionale del Notariato - Per la prima volta, dopo ben 25 consiliature, la nostra città entra nel massimo organo di rappresentanza della categoria. msn.com scrive

Incarico nazionale per il notaio Calderoni - PISAImportante riconoscimento per il notariato pisano: Claudio Calderoni, presidente del Consiglio notarile di Pisa, è stato eletto come componente, per la Toscana, del Cnn- lanazione.it scrive