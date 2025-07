Corruzione a Milano chiesto l’arresto per Manfredi Catella | tutti gli indagati

La Procura di Milano ha chiesto all’Ufficio Gip arresti importanti nell’ambito dell’imprenditoria e dell’urbanistica milanese degli ultimi anni. Tra i sei indagati figurano l’imprenditore Manfredi Catella e l’assessore all’Urbanistica di Milano Giancarlo Tancredi. Si tratta di uno degli immobiliaristi più importanti della scena lombarda e nazionale, presidente del gruppo Coima, e di un assessore molto influente nel comune capoluogo di provincia. Saranno convocati all’interrogatorio preventivo secondo la procedura introdotta dalla riforma Nordio e saranno ascoltati per il contraddittorio. Solo dopo questo iter il Gip stabilirà se si può procedere con qualsiasi tipo di misura cautelare, l’arresto, con i domiciliari o con una misura interdittiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Corruzione a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella: tutti gli indagati

