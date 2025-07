Addio a Fauja Singh leggenda della maratona scomparsa a 114 anni | travolto da un’auto nel Punjab

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il maratoneta più longevo del mondo muore investito in India. Fauja Singh, il leggendario corridore conosciuto come “Il Tornado col Turbante”, è morto a 114 anni dopo essere stato travolto da un’auto pirata nel suo villaggio natale nel Punjab, in India. La notizia è stata confermata dal suo biografo Khushwant Singh. L’uomo è stato investito il 14 luglio da un SUV guidato ad alta velocità da Amritpal Singh Dhillon, poi identificato dalla polizia locale. Gravemente ferito, Fauja è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. “Era un atleta eccezionale”, ha dichiarato il premier indiano Narendra Modi, ricordandolo con ammirazione e rispetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

