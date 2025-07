Il Maestro pasticciere Andrea Pansa protagonista di Cucinapoli | L’ingrediente principale? E’ la passione

di Emilia Filocamo  La Costiera Amalfitana è un piccolo grande paese fatto di scenari memorabili a picco sul mare, di rientranze e sporgenze ardite, di terrazzamenti, di spuntoni di roccia che hanno il compito semplicemente di rendere la vista più agevole e più spettacolare. In questo microcosmo di meraviglie, il talento è un testimone che si passa di generazione in generazione. Si cresce benedetti da un panorama unico al mondo e si è circondati da un territorio  generoso, fatto di prodotti straordinari, veri e propri vessilli. Andrea Pansa, maestro pasticciere, protagonista dell’evento Cucinapoli del prossimo 20 luglio,  titolare e componente con i fratelli della blasonata famiglia che ha fatto della pasticceria un emblema per la città di Amalfi e per l’intera Costiera, è figlio di questi panorami, di questa bellezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it