Un gruppo di giovani ha preso a schiaffi una ragazza | la denuncia di un residente di via Bergamo a Monza

Un residente di via Bergamo a Monza, zona della movida, ha denunciato di aver visto un gruppo di giovani prendere a schiaffi una ragazza in strada. "Aggressioni e vandalismo ci sono tutti i giorni, fino alle 4 del mattino non si dorme", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gruppo - giovani - schiaffi - ragazza

"Testa di ca...". Lite furiosa nel gruppo dei giovani: ecco cosa è successo all'Isola dei Famosi - Lorenzo Tano prima di lasciare l’Honduras ha svelato ad Angelo Famao e Leonardo Brum che Spadino parlava male di loro

Triplice omicidio di Monreale, sospetti su un gruppo di giovani di Palermo: una prima ricostruzione - I carabinieri stanno interrogando un gruppo di giovani per il triplice omicidio di Monreale, ma per il momento non ci sono indagati

Il gruppo Giovani imprenditori di Ance Bergamo si rinnova: Roncelli confermato presidente - Bergamo. Federico Roncelli è stato riconfermato alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Ance Bergamo.

Paura a Monza, ragazza presa a schiaffi da un gruppo di giovani e i residenti chiamano i soccorsi; Un gruppo di giovani ha preso a schiaffi una ragazza: la denuncia di un residente di via Bergamo a Monza; VIDEO CHOC | Le bulle violente pestano la ragazzina e le strappano i capelli.

“Un gruppo di giovani ha preso a schiaffi una ragazza”: la denuncia di un residente di via Bergamo a Monza - Un residente di via Bergamo a Monza, zona della movida, ha denunciato di aver visto un gruppo di giovani prendere a schiaffi una ragazza in strada ... Si legge su fanpage.it

Schiaffi e insulti omofobi a Foggia, si cerca banda giovani - Una persona di circa 40 anni è stata insultata e picchiata a Foggia da un gruppo di giovani, alcuni dei quali sarebbero minorenni, perché omosessuale. Lo riporta messaggeroveneto.gelocal.it