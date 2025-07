L’Inter continua a spingere per portare Giovanni Leoni a Milano. Il giovane difensore del Parma è il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. PRIMO NOME – Giovanni Leoni resta la priorità per la difesa dell’ Inter. Rispetto a un mese fa, però, le condizioni economiche per chiudere l’affare si sono fatte più impegnative: ora si parte da una base di almeno 30 milioni di euro, una cifra importante per un classe 2006 ma che l’Inter è pronta ad affrontare, seppur con attenzione ai movimenti in uscita. Al momento, i nerazzurri restano la squadra più avanti nella corsa al talento difensivo cresciuto nella Sampdoria e passato al Parma nel gennaio 2024. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Leoni, Inter avanti a tutte! Tratta col Parma e attende le cessioni: cosa succede ora?