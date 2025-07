Agcom entrate media +3,2% trainano pubblicità e tv online

Sono aumentate del 3,2% nel 2024 rispetto all'anno precedente le entrate complessive dei media che hanno superato i 12 miliardi di euro. √ą quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Agcom illustrata al Senato dal presidente Giacomo Lasorella. Questo incremento si deve principalmente all'aumento dei ricavi da contenuti a pagamento (+4,3%), soprattutto per la televisione online, che ha compensato il calo nelle vendite di copie di quotidiani e periodici. Salgono anche i ricavi pubblicitari (+2,6%), grazie alla performance di televisione e radio, cos√¨ come i fondi pubblici (+1,7%), per lo pi√Ļ derivanti dal canone Rai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Agcom, entrate media +3,2%, trainano pubblicit√† e tv online

