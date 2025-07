UniCredit CdA preallertato per riunione straordinaria in attesa della decisione Consob sull’Ops lanciata su Banco BPM

Dopo la sentenza del Tar e i rilievi della Commissione Ue sul golden power, UniCredit valuta una proroga e attende indicazioni dall'autorità di vigilanza Dopo i rilievi della Commissione europea sul golden power italiano applicato all'Ops di UniCredit su Banco BPM, l'operazione si trova ora i.

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilità degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalità di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Banco Bpm: offerta Unicredit attiva, conviene vendere sul mercato - Da lunedì i soci di Banco Bpm potranno aderire all'offerta di Unicredit ma in questo momento, per i valori sui listini azionari, converrebbe vendere sul mercato.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Secondo indiscrezioni, i membri del cda di Unicredit sarebbero allertati per una riunione straordinaria per decidere in merito all'ops annunciata in autunno su Banco Bpm

Unicredit, oggi riunione informale dei consiglieri - Dopo le indiscrezioni di stampa sulla convocazione domenicale di un cda straordinario, nel primissimo pomeriggio il quadro si è ridimensionato