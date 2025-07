Orsini non mollare sul nucleare avviare percorso

"Non mollare la strada del nucleare, abbiamo bisogno di iniziare questo processo": lo ha detto il presdi Confindustria, Emanuele Orsini, all'evento sul nucleare organizzato da Confindustria alla Camera. Orsini ha spiegato che "è importante avere un tema di sicurezza nazionale " e ora bisogna "partire dalle esigenze del Paese". Oggi, ha detto, i consumi del nostro Paese sono 300 terawatt ora, nel 2030 arriveranno a 400, nel 2050 a 600. "Serve capire come colmare questo gap, benissimo le rinnovabili, ma anche qui abbiamo lanciato un allarme: i 150 gigawatt mettiamoli a terra velocemente, non possiamo essere contrari alle rinnovabili e al nucleare", ha detto Orsini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orsini, non mollare sul nucleare, avviare percorso

