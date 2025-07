Controlli nelle marine e nei luoghi della movida | 27 multe per parcheggi selvaggi

SANTA CATERINASANTA MARIA AL BAGNO (Nardo’) - Autovetture parcheggiate in zone non autorizzate sulla banchina e sulla carreggiata, verifiche su individui e veicoli nelle aree in prossimità del mare e dei luoghi della movida: è stato un pomeriggio di controlli, ieri, sul territorio delle marine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: controlli - marine - luoghi - movida

Controlli serrati della Polizia sulla movida: 549 persone identificate tra Crotone, Cirò Marina e Le Castella Vai su X

Il volto oscuro della movida: a Cervia una 14enne e una 17enne in coma etilico, un uomo ’cammina’ sull’auto della polizia locale. A Marina controlli con i volontari; il prefetto Ricciardi: "Attenzione massima". Vai su Facebook

Controlli nelle marine e nei luoghi della movida: 27 multe per parcheggi selvaggi; Movida sotto controllo tra Santa Caterina e Santa Maria al Bagno: 235 persone identificate e 28 sanzioni in una sera; Movida in Salento: raffica di controlli tra Lecce e Gallipoli.

Controlli nei luoghi della movida, denunciate due persone. Sanzioni per oltre 700euro - Il bilancio finale è stato di due persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per vari reati, di 35 veicoli e 51 persone controllate, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazioni al ... Riporta catanzaroinforma.it

Controlli durante la movida: quattro denunce - Al vaglio da parte dell’Arma anche la situazione degli stabilimenti balneari, nel mirino da tempo dei vandali. Secondo msn.com