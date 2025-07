Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David

Måneskin reunion? Sì, ma solo se sarà autentica. I Måneskin potrebbero tornare. Dopo mesi di percorsi solisti e vite che si sono separate artisticamente, Damiano David ha aperto pubblicamente alla possibilità di una reunion della band che ha fatto ballare mezza Europa (e non solo). Ma con una premessa: “Una riunione? Solo a una condizione: dobbiamo essere tutti ben riposati. E fare qualcosa che sentiamo davvero dentro, che non sembri un lavoro.” Un ritorno, insomma, che non sia dettato dalle aspettative del mercato, ma da un bisogno emotivo condiviso. Damiano, Victoria, Thomas, Ethan: chi ha fatto cosa. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David

