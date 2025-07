Stellantis addio all’auto a idrogeno | società a rischio

Stellantis ha annunciato la chiusura del programma di sviluppo delle celle a combustibile alimentate a idrogeno. Il gruppo non considera il progetto economicamente sostenibile, anche a causa della mancanza di incentivi per l’acquisto di mezzi alimentati a idrogeno e della minima diffusione delle infrastrutture di distribuzione. Una decisione potrebbe compromettere il futuro di Symbio, joint venture nata con il supporto di Michelin e Forvia, che avrebbe dovuto produrre le celle a combustibile per i veicoli commerciali di Stellantis alimentati a idrogeno. Le aziende del gruppo, però, non dovrebbero subire conseguenze dirette da questa scelta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

