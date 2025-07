Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più la foto del bacio | Pazzo d'amore per lei

Questa volta non si tratta di semplice gossip estivo: Stefano De Martino sembrerebbe essersi davvero innamorato. Al suo fianco c‚Äô√® Caroline Tronelli, 22enne figlia di un caro amico di famiglia del conduttore. Le foto dei baci in barca confermano la relazione e Caroline sembrerebbe avere tutte le carte in regola per diventare la prossima fidanzata ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano De Martino, flirt o amicizia? La misteriosa Caroline e il gossip dall’estate in Sardegna - Mentre brilla in TV, la vita sentimentale di Stefano De Martino torna al centro del gossip. Avvistato in Sardegna con una ragazza bionda, spuntano indiscrezioni su un legame 'speciale' che dura da tempo.

Caroline Tronelli, chi è la nuova fiamma di Stefano De Martino? Chi è il padre? - Con l’estate ormai alle porte, i riflettori del gossip si accendono su una nuova coppia che promette di far parlare a lungo.

Chi √® Caroline Tronelli, la ragazza miliardaria fotograta con Stefano De Martino: ‚ÄúNe ha tre, lei √® la sua preferita‚ÄĚ - Stefano De Martino, stando a quanto riporta l‚Äôesperto di gossip Alessandro¬†Rosica,¬† si starebbe frequentando contemporaneamente¬†e senza impegno con tre¬†ragazze diverse, ma avrebbe una ‚Äú preferita ‚Äú:¬† Caroline Tronelli; una ricca ereditiera, sconosciuta al mondo dei social e dello spettacolo.

