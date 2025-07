Acqua fredda e paura a fare la doccia | allarme legionella in Italia la denuncia dei residenti

. La paura corre lungo i corridoi umidi e i rubinetti arrugginiti di un complesso di case popolari nella periferia est della città. Una voce che si fa eco nei cortili e nelle scale, tra chi da giorni evita perfino di farsi una doccia. Un focolaio di legionella ha innescato preoccupazioni crescenti, lasciando i residenti senza acqua calda e con molta incertezza. Leggi anche: Clamoroso dietrofront di Trump: l’annuncio degli Usa scatena la polemica Legionella, nuova emergenza tra le mura domestiche. La Legionella pneumophila è tornata a colpire in uno dei contesti più vulnerabili: quello delle case popolari. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Acqua fredda e paura a fare la doccia”: allarme legionella in Italia, la denuncia dei residenti

Legionella nelle case popolari a Milano, la denuncia dei residenti: “Acqua fredda e paura a fare la doccia” - All'inizio di luglio è scoppiato un focolaio di Legionella nel complesso di alloggi popolari di via Rizzoli 73- Si legge su fanpage.it

