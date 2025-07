Grottino Azzurro a Positano un’estate sempre più colorata  

Un tripudio di colori e di sapori prelibati a “ Il Grottino Azzurro ” di Positano, “la chicca” di “ Mele Mandara Group ” di Raffaele Mandara, “ The King “della cucina della Costa d’Amalfi. Ambientato in uno scavo di roccia naturale, particolarmente accogliente e ravvivato da arredi “nautical style” dai toni di colori che rispecchiano l’azzurro intenso del mare della “perla” della costa di Amalfi con i suoi fondali abitati da tralci di coralli rossi, il “Grottino azzurro” anche per questa stagione si riconferma essere uno dei ritrovi più gettonati dalla clientela internazionale che ama la cucina tradizionale ed il buon vino campano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it