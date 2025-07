Finanza sostenibile | Omnibus semplifichi ma senza indebolire il quadro normativo

di Monica Sozzi del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini registrato nel sito ASviS del 30 giugno 2025. Le modifiche proposte dalla Commissione europea ai tre pilastri normativi della finanza sostenibile – Corporate sustainability reporting directive  ( Csrd ), Corporate sustainability due diligence directive ( Csddd )  e Tassonomia  – puntano a semplificare la rendicontazione, ma rischiano di indebolire profondamente la disponibilità e la qualità dei dati Esg, fondamentali per operatori finanziari, investitori e autorità di vigilanza.  Una minaccia all’architettura della finanza sostenibile europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: finanza - sostenibile - omnibus - semplifichi

Banche etiche: finanza sostenibile, rischi calcolati e rifiuto degli investimenti bellici - Il contrasto con il pensiero di Bertolt Brecht si fa evidente quando si analizza l’approccio delle banche etiche, nate per dimostrare che esiste un modello finanziario alternativo, basato su criteri di giustizia e solidità .

Icsc e Cio, intesa strategica per nuova alleanza tra sport, finanza e sviluppo sostenibile - (Adnkronos) – Una nuova alleanza tra sport, finanza e sviluppo sostenibile: l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.

Finanza sostenibile, via libera al nuovo standard Ue per le Pmi green - Parlando di green, c’è uno strumento già attivo nei 27 Paesi Ue che in pochi conoscono e potrebbe davvero aiutare le imprese nella transizione energetica, e che, adesso, si arricchisce di una novità importante.

Finanza sostenibile: Omnibus semplifichi, ma senza indebolire il quadro normativo; Finanza sostenibile: Omnibus semplifichi, ma senza indebolire il quadro normativo; Semplificare l’UE per una vera finanza sostenibile: cosa dice la relazione rivolta alla Commissione.

Proposta Omnibus, investimenti in transizione e altre notizie - In previsione della pubblicazione del pacchetto Omnibus, la Piattaforma sulla Finanza Sostenibile ... Come scrive borsaitaliana.it

Bozza competitività Ue, misure omnibus su semplificazione - Finanza ... - "Cominceremo con una prima proposta Omnibus di semplificazione il mese prossimo, che comprenderà nei settori della rendicontazione della finanza sostenibile, della due diligence di sostenibilità ... Si legge su ansa.it