' Balla mia Esmeralda' all' anfiteatro dell' Era il concerto che omaggia Notre Dame

Notre Dame de Paris ispira una bella serata in musica in programma sabato 19 luglio all'anfiteatro all'aperto del Teatro Era, dove alle 21:30 va in scena lo spettacolo musicale 'Balla mia Esmeralda - Notre Dame in concerto'. Un evento unico e gratuito nell'estate di Pontedera dedicato questa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: dame - notre - balla - esmeralda

"Notre Dame spettacolo musicale" - “NOTRE DAME spettacolo musicale ” – UN EVENTO MUSICALE DI GRANDE IMPATTO AL TEATRO VAN WESTERHOUT DI MOLA DI BARI Dal giovedì 22 a domenica 25 maggio 2025, il sipario del prestigioso Teatro Comunale “Van Westerhout” di Mola di Bari si alzerà su “Notre Dame”, uno spettacolo musicale straordinario.

Musica, danza e cuore fiorentino: “Tributo a Notre Dame de Paris” per la solidarietà - Firenze, 20 maggio 2025 – Questa sera alle 20,15 il sipario del Teatro Le Laudi si alzerà sullo spettacolo “ Tributo Musicale a Notre Dame de Paris ”, un emozionante viaggio tra intermezzi narrativi, letture tratte dal romanzo di Victor Hugo e coreografie firmate da Monica Cesari.

A Genova il 9 giugno concerto di Vincent Dubois, organista di Notre-Dame di Parigi - RASSEGNA ORGANISTICA DEL GIUBILEO “Laudate Dominum in chordis et organo” 6 giugno – 12 luglio 2025 Lunedì 9 giugno 2025– ore 21.

Teatro Era: Balla Mia Esmeralda – Notre Dame in concerto; Musical e messa in scena a Notre Dame in Concerto; NOTRE DAME DE PARIS.

Lola Ponce: io, Esmeralda "Devo tutto a Notre Dame" - la Nazione - Lola Ponce: io, Esmeralda "Devo tutto a Notre Dame" L’attrice, cantante e ballerina si confessa: "Ho iniziato che dovevo compiere 19 anni". Da lanazione.it

Il Gobbo di Notre Dame: Un Capolavoro Gotico di Victor Hugo - Scopri il romanzo storico di Victor Hugo, "Il Gobbo di Notre Dame", ambientato nella Parigi gotica del XV secolo. Si legge su skuola.net