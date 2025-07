Il 2024 è stato l' anno più caldo in Emilia Romagna dal 1961 E non sono mancate le piogge record

Temperature record, piogge abbondanti, ondate di calore e alluvioni. Il 2024 è stato l’anno più caldo in Emilia-Romagna dal 1961, con un’anomalia di +1,6 °C rispetto alla media storica e un incremento delle notti tropicali e delle giornate con forte disagio bioclimatico, con 19 giorni in pianura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il 2024 è stato l’anno più caldo in Emilia-Romagna dal 1961, con piogge record e 19 eventi meteo estremi; La fine del caldo insopportabile in Emilia-Romagna: break temporali dove e quando; 2024, ancora un anno di estremi climatici.

Il 2024 climatico dell'Emilia Romagna: piogge record, eventi estremi e l'anno più caldo dal 1961 - La sottosegretaria Rontini: “I cambiamenti climatici sono una realtà. Si legge su forlitoday.it

