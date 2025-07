Oliver Brown sul Telegraph – ovvero il più conservatore degli editorialisti sportivi sul più conservatore dei grandi giornali britannici – riaccende la vecchia polemica della parità dei sessi del tennis: perché le donne non possono giocare gli Slam al meglio dei 5 set come gli uomini? E’ sessismo questo, scrive Brown. Scrive che questa è “la disuguaglianza più radicata di tutte”. La Swiatek ha vinto la sua finale in 57 minuti. “Carlos Alcaraz e Jannik Sinner erano a soli due game dal secondo set quando hanno superato quel traguardo. Un’ulteriore dimostrazione convincente di come il tennis degli Slam al meglio dei cinque set offra uno spettacolo fondamentalmente diverso rispetto al meglio dei tre”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La balla che le tenniste siano incapaci di sopportare 5 set è puro sessismo (Telegraph)