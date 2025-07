Presa la banda che rubava benzina nelle aziende e nelle auto in sosta

Colti in azione e arrestati due uomini specializzati nei furti di carburante. È successo nel fine settimana a Brescia, dove gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno fermato due cittadini albanesi, entrambi irregolari sul territorio italiano e già noti alle forze dell'ordine. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

