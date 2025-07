Drusilla Foer | Mi dicono di fare tv ma sono diffidente In disaccordo con Meloni ma non riesce a starmi antipatica

Drusilla Foer si racconta in un'intervista nella quale parla dei suoi spettacoli a teatro, della sua diffidenza verso la televisione sebbene tutti le chiedano di andarci, di politica e anche d'amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: drusilla - foer - dicono - fare

Nel salotto di Drusilla Foer al Castello Sforzesco: “Amore, bischerate e un test su di me” - Milano – Pane, amore e bischerate. Ma non solo. Perché se si accetta il gioco della chiacchiera con Drusilla Foer, allora bisogna essere pronti pure ad andare in fondo agli argomenti più spigolosi.

Drusilla Foer ospite di punta dell'estate montevarchina: tutti gli eventi fino al 10 agosto - Un ricco calendario di appuntamenti imperdibili accompagnerà l’estate montevarchina dal 31 maggio al 10 agosto tra novità e tradizione, musica e spettacoli, per vivere due mesi nel segno del divertimento e della socialità .

Il ritorno di Drusilla Foer, tre progetti che la vedranno protagonista fino alla primavera 2026 - ph. Serena Gallorini MILANO – Dopo alcuni mesi lontana dal palcoscenico, durante i quali ha ricaricato le energie al termine del primo tour trionfale di “Venere Nemica”, e qualche altra soddisfazione, come l’assegnazione dei Nastri d’Argento 2025 alla serie Netflix diretta da Francesco Bruni “Tutto Chiede Salvezza” (dove lei interpreta il ruolo di Matilde), Drusilla Foer è pronta a ritornare in scena e annuncia i suoi prossimi impegni, ben tre diversi progetti che la vedranno protagonista fino alla primavera 2026.

Drusilla Foer: Mi dicono di fare tv, ma sono diffidente. In disaccordo con Meloni, ma non riesce a starmi antipatica; Drusilla Foer: Sono una signora abitata da altri esseri, non l’ideale con questo vento di destra; Drusilla Foer: «Sono arrabbiata con la mia generazione perché ha diffuso un benessere fittizio. I ragazzi non hanno gli strumenti per essere liberi e non sono allenati al dolore.

Drusilla Foer: "Sono una signora abitata da altri esseri, non l’ideale con questo vento di destra" - L'alter ego dell'attore Giorgio Gori si racconta in un'intervista: Gianluca Gori: "Mi fa innamorare la lealtà e la calma. Si legge su msn.com

Drusilla Foer: “Mi innamoro se trovo lealtà e calma. La tv? Sono diffidente” - Mentre è in tour con “Parla con Dru”, Foer prepara lo spettacolo che a partire dall’autunno dedicherà alla pittrice Frida Kahlo ... Secondo repubblica.it