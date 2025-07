Mi chiedete di Sinner… Presa alla sprovvista Federica Pellegrini dice delle cose e gela tutti in conferenza stampa

Jannik Sinner ha scritto una pagina memorabile della storia dello sport italiano conquistando il titolo a Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Con la vittoria sull’erba londinese, l’altoatesino ha non solo confermato il suo status di numero uno del ranking Atp, ma ha anche coronato un percorso di crescita iniziato anni fa con determinazione, talento e dedizione. Per il tennis italiano si tratta di un traguardo epocale: nessun azzurro, prima di lui, aveva mai alzato il trofeo ai Championships in singolare maschile. Proprio questa straordinaria affermazione ha riacceso riflettori e microfoni su Sinner anche in contesti apparentemente distanti dal tennis, come l’evento di presentazione delle medaglie per le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it