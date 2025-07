Incidente a Porta Aurea scontro fra due auto | traffico in tilt

Incidente stradale a Porta Aurea, nel rettilineo che porta al tempio di Ercole. A scontrarsi sono state due auto, una Ford CMax e una Fiat Panda con all'interno i soli conducenti. Nell'impatto non ci sono stati feriti ma il traffico √® stato rallentato a lungo in entrambe le direzioni di marcia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

