Cassino incidente mortale su via Casilina | perde la vita Pasquale Gaglione

Nel grave incidente stradale si è verificato lungo via Casilina, all’altezza dell’incrocio con via Solfegna, nei pressi del Forum Palace Hotel a Cassino, ha perso la vita Pasquale Gaglione, 65 anni, residente a pochi metri dal luogo dell’incidente, in via Fontana Livia. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Incidente sulla A1, si ribalta mezzo pesante: code tra Cassino e Pontecorvo - Code sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, in seguito ad un incidente.

Tir si ribalta sull'autostrada A1 tra Cassino e Pontecorvo, lunghe code a causa dell'incidente - Tir si ribalta sull'autostrada A1 tra Cassino e Pontecorvo: traffico in tilt e lunghe code per l'incidente.

Incidente sulla A1: traffico rallentato tra Cassino e Pontecorvo - ABBONATI A DAYITALIANEWS Code e disagi sulla Milano-Napoli verso Roma. Forti rallentamenti si sono registrati questa mattina lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto durante la notte.

Incidente stradale a Cassino sulla Casilina sud: due feriti, non sono in pericolo di vita Intorno alle 21.30 di questa sera, 9 luglio 2025, si è verificato un incidente stradale lungo la via Cappella Morrone, nel territorio di Cassino (FR). A rimanere coinvolte nello sc Vai su Facebook

Cassino - Tragedia sulla Casilina: muore motociclista di sessant'anni; Cassino (FR) – Incidente moto-auto sulla Casilina nord, muore un 65enne; Scontro tra auto e moto. 33enne trasportata in eliambulanza a Roma.

Tragico incidente stradale in Via Casilina a Cassino, la vittima 65enne viaggiava in moto - Cassino – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Casilina, nei pressi dell’hotel Forum. Scrive ilpuntoamezzogiorno.it

Tragedia sulla Casilina: muore motociclista di sessant'anni - Tragedia sulla via Casilina, all’altezza del Forum Hotel, dove si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto. Lo riporta ciociariaoggi.it