Rotary Club Costiera Amalfitana | cerimonia a Ravello per il passaggio del collare da Pisacane a Di Palma

di Emilia Filocamo Le emozioni non hanno un ordine preciso di apparizione e non si lasciano domare: sono paragonabili ad un fiume in piena, a qualcosa che è difficile da arginare, orientare, dirigere o mettere in riga. Lo sanno bene quanti sabato 12 luglio scorso erano presenti alla cerimonia del passaggio del collare del Rotary Club Costiera Amalfitana, tenutasi presso il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast. Oltre al cerimoniale, alla necessaria formalità del momento, che ha visto appunto il passaggio di consegne tra il presidente uscente, l’ingegnere Amalia Pisacane, e il presidente incoming, Ulisse Di Palma, una successione di momenti di alto valore morale ma anche emozionale ha caratterizzato la serata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: rotary - club - costiera - cerimonia

Defibrillator on board, la polizia locale si è dotata di defibrillatori grazie ai Rotary club - Un passo importante per la sicurezza e il benessere della comunità catanese è stato compiuto oggi, grazie alla consegna ufficiale di tre defibrillatori alle volanti della Polizia Locale.

Un tablet per Pierluigi: Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla - Prosegue l'impegno di radio Isav a sostenere i figli dei malati di Sla. Pierluigi, studente di seconda media a Miglianico, ha perso suo padre, Alessandro Scioli, il 24 ottobre 2020 a soli 43 anni, a causa della Sla e oggi ha ricevuto un tablet donato dal Rotary club Francavilla al Mare e dal.

In dono agli alunni di Calci le borracce del Rotary Club Cascina e Monte Pisano - Anche quest'anno, grazie al progetto Plastic Free del Rotary Club Cascina e Monte Pisano, gli alunni delle classi prime della scuola elementare Vittorio Veneto di Calci hanno ricevuto in dono delle borracce in alluminio.

"Passaggio del collare" al Rotary Club "Ager Liternum" Vai su Facebook

Rotary Club Costiera Amalfitana: cerimonia a Ravello per il passaggio del collare da Pisacane a Di Palma; Rotary Club Costiera Amalfitana: cerimonia a Ravello per il passaggio del collare da Pisacane a Di Palma; Rotary Club Costa d'Amalfi: con Ulisse Di Palma un nuovo anno all’insegna del servizio e della memoria.

Salvatore Ulisse di Palma nuovo presidente del Rotary Club Costiera Amalfitana - Sabato 12 luglio, nella prestigiosa location dell’Hotel Caruso di Ravello, si è celebrato il passaggio delle consegne del Rotary Club Costiera Amalfitana per l’anno 2025/26, tra l’ing. Secondo ilvescovado.it

Ravello: 12 luglio al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, per il passaggio del collare del Rotary Club Costiera Amalfitana - Di Emilia Filocamo E' una serata in perfetto equilibrio tra cultura, istituzione e memoria storica quella che il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, si prepara a vivere sabato 12 luglio quando accog ... Lo riporta ilvescovado.it