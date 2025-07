Una piccola nave, che potrebbe sembrare un modello radiocomandato per uso ludico, risale silenziosa il fiume Dnipro. È elettrica e mimetica, spesso se ne perde l’esatta ubicazione tra la vegetazione, ma a ben osservare trasporta un altrettanto piccolo drone armato di carica esplosiva e pronto per decollare. Nella guerra tra Russia e Ucraina il fiume Dnipro, che attraversa il territorio di Kiev per quasi mille chilometri, è una via di separazione e al tempo stesso di comunicazione fondamentale per le esigenze belliche, costituendo anche una barriera difensiva naturale. Non a caso ogni infrastruttura che lo attraversa è stata considerata come obiettivo, mentre i potenziali guadi – dove l’acqua è molto bassa e la forza della corrente si attenua – sono ovviamente stati occupati e difesi per poter essere sfruttati nei momenti in cui il livello delle acque si riduce. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ursula, la mini nave drone anti-russi