Pronostico RB Bragantino-San Paulo | finisce come a inizio anno

Bragantino-Sao Paulo è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 2:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Il terzo posto in classifica del Bragantino, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Corinthians, è sicuramente il risultato meno pronosticabile all’inizio della stagione. Un avvio ottimo della formazione di casa che ospita un Sao Paulo in crisi. Pronostico Bragantino-Sao Paulo: finisce come a inizio anno (Lapresse) – Ilveggente.it Tre sconfitte di fila per gli ospiti, che non riescono a risollevarsi in un modo. Soprattutto per un motivo semplice: non si segna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

