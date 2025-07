Jenny Guardiano contro Tony Renda dopo la loro rottura | Uomo vile e vigliacco getta fango per ripulirsi

Jenny Guardiano risponde a Tony Renda dopo la loro rottura attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Lo sfogo della modella e influencer: "Come fai a dire di me: 'Era una pu**ana, l'ho tolta dalla strada'? Sono accuse gravissime". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Sono stata io a lasciarla. Lei parla male di me da un anno, io sono sempre stato in silenzio" Tony Renda, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, torna a parlare della fine della relazione con l'ex compagna Jenny Guardiano per fare una preci

